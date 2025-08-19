Zelenski: Putin ile ikili bir görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu.

ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildiren Zelenski, "sancılı sorunların" çözümünde liderlik düzeyinin önemini vurguladı.

Zelenski, "Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin baskısı

Muhtemel ikili müzakereye, Putin'in katılmayı kabul edip etmeyeceği ihtimalini de değerlendiren Zelenskiy, bunun için ABD'nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki toplantının "iyi sonuçlar verdiğini" savundu.

Putin ile muhtemel müzakere için henüz bir tarih belirlenmediğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna barış yolunda asla durmayacak." dedi.

Zelenskiy, toplantı kapsamında Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için gerekli başlangıç noktası ve temel konunun "güvenlik garantileri" olduğunu vurguladı.

Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını kaydeden Zelenskiy, konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.

Zelenskiy, Beyaz Saray’da Trump ile ikili görüşmede sergilenen Ukrayna haritasına değinerek, haritanın, ülkesinin topraklarının "Rusya tarafından kontrol edildiği gösterilen oran ve kimin nereyi kontrol ettiği" konusunda doğru olmadığını söyledi.

"Güvenlik garantileri muhtemelen ortaklarımıza duyurulacak"

New York Post haberine göre gazetecilere konuşan Zelenskiy, ülkesinin güvenlik garantilerinin 7 ila 10 gün içinde resmileştirileceğini belirterek, bunun ABD'den 90 milyar dolar değerinde silah satın alımı paketini de içereceğini bildirdi.

Zelenskiy, "Güvenlik garantileri muhtemelen ortaklarımıza duyurulacak. Tüm bunlar kağıt üzerinde kalacak ve önümüzdeki hafta, 10 gün içinde güvenlik garantilerinin detayları bir şekilde resmileştirilecek." dedi.

"Bugün önemli bir adım atıldı"

Öte yandan Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Beyaz Saray'daki toplantıya ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Bugün önemli bir adım atıldı." ifadesini kullanan Zelenskiy, toplantıyı "Avrupa ile ABD arası gerçek bir birliğin göstergesi" olarak niteledi.

Zelenskiy, "Liderler, Ukrayna'yı desteklemek ve bizi gerçek barışa, Ukrayna'yı ve tüm Avrupa'yı koruyacak güvenilir bir güvenlik mimarisine yaklaştıracak her şeyi görüşmek üzere bizzat bir araya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda "güvenlik garantilerini" ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Bu, savaşı sona erdirmek için önemli bir başlangıç noktası ve kilit bir konu. ABD'nin bu garantileri desteklemeye ve bunların bir parçası olmaya hazır olduğuna dair verdiği önemli sinyali takdir ediyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.