Almanya Başbakanı: Putin ve Zelenski'nin 2 hafta içinde bir araya gelecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Zelenski'i desteklemek ve Avrupa'nın ortak çıkarlarını korumak için buraya geldiklerini dile getiren Merz, olası müzakereye Ukrayna'nın da katılması gerektiğini belirttiklerini ve böyle bir zirvenin ancak ateşkes sağlanması durumunda yapılabileceğini ilettiklerini söyledi.

Merz, "İkincisi, böyle bir zirve için kapsamlı hazırlıklar yapılmalıdır. Rusya Devlet Başkanının böyle bir zirveye katılmaya cesaret edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle ikna çalışmalarına ihtiyaç var." dedi.

Başbakan Merz, "Bir ara verildi ve bu sırada ABD Başkanı, Rus Devlet Başkanı ile telefonda görüştü ve Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi." diye konuştu.

Merz, görüşmenin nerede yapılacağının ise henüz kararlaştırılmadığını kaydetti.

Ukrayna'ya toprakları terk etmesi gibi bir dayatmanın yapılmaması gerektiğine işaret eden Merz, "Rusya'nın, Ukrayna'dan Donbas bölgesini terk etmesini talep etmesi, açıkça belirtmek gerekirse ABD'nin Florida'yı bırakması gibi bir şeydir. Egemen bir devlet böyle bir kararı kolayca alamaz. Bu, Ukrayna'nın müzakereler sırasında kendisi vermesi gereken bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri verileceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğunu ve bunu Avrupalılarla koordine edeceğini bildirdi.

Avrupalı ortaklarıyla iyi hazırlandıklarını dile getiren Merz, "İyi uyum içindeydik, aynı görüşleri savunduk ve bence bu Trump'ın da hoşuna gitti. Çünkü Avrupalıların burada tek ses olarak konuştuğunu fark etti." şeklinde konuştu.

Merz, bugünkü toplantıda beklentilerin karşılanmasından öte aşıldığını vurgulayarak, önlerinde hala çok fazla atılması gereken adımın olduğunu ancak bu işi başarmak konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Almanya'nın, güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya barış gücü göndermesi ihtimali sorulan Merz, bu konuyu Avrupalı ortaklarıyla ABD hükümetinin ele alması gerektiğini belirtti.

Merz, tüm Avrupa'nın bu konuda işbirliği yapması gerektiğini kaydederek, "Burada söz konusu sadece Ukrayna toprakları değil, Avrupa'nın siyasi düzenidir." dedi.

Almanya olarak bu konuda büyük sorumluluk duyduklarını ifade eden Merz, ne ölçüde katılacakları konusunu hem Avrupa'da hem de ülke içerisinde görüşmeleri gerektiğini ancak bu soruya kesin yanıt vermek için henüz erken olduğunu söyledi.

Planlanan Putin-Zelenski görüşmesi hakkındaki beklentileri sorulan Merz, şu anda bir şey söyleyemeyeceğini ancak Ukrayna'da bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Merz, Zelenski'nin, ateşkes olmadan Putin ile bir görüşmesinin kendisi için düşünülemez olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Yaptıkları toplantının iyi geçtiğini belirten Merz, bundan sonraki adımların "daha karmaşık" olacağını kaydetti.

Merz, "Rusya'ya baskı uygulamalıyız. Sonraki görüşmelere geçmeden önce ateşkes sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.