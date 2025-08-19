Açık 21.6ºC Ankara
AA 19.08.2025 01:50

Kremlin: Putin ve Trump arasında samimi ve oldukça yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleşti

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında samimi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kremlin: Putin ve Trump arasında samimi ve oldukça yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleşti

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve bazı Avrupalı liderler ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından Putin ile yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmenin Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Uşakov, Putin'in Alaska'da düzenlenen zirvedeki misafirperverliği ve iyi organizasyonu ile Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerlemeden dolayı Trump'a teşekkür ettiğini söyledi.

Trump Putin'i aradı: Bir sonraki görüşme ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacak
Trump Putin'i aradı: Bir sonraki görüşme ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacak

Trump'ın, Beyaz Saray'da Zelenski ve bazı Avrupa liderleriyle tamamlanan görüşmeler hakkında Putin'e bilgi verdiğini söyleyen Uşakov, "Putin ve Trump, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesine desteklerini belirttiler. Her iki lider, doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini müzakere ettiler." diye konuştu.

Rus ve Amerikan liderinin Ukrayna krizi ve diğer uluslararası güncel konularda birbirleriyle temas halinde olma konusunda anlaştığını vurgulayan Uşakov, Putin'in, telefon görüşmesi esnasında Trump'ın Ukrayna çözümüne yönelik çabalarının önemini vurguladığını dile getirdiğini aktardı.

Uşakov, "Görüşme samimi ve oldukça yapıcı bir şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

ABD Donald Trump Kremlin Rusya Vladimir Putin
Trump Putin'i aradı: Bir sonraki görüşme ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacak
OKUMA LİSTESİ