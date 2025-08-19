Trump Putin'i aradı: Bir sonraki görüşme ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacak

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya geldiği görüşmenin sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir sonraki görüşmenin ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacağını açıkladı:

"Görüşmelerin sonunda Başkan Putin'i aradım ve Başkan Putin ile Başkan Zelenski arasında belirlenecek bir yerde bir görüşme için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra, iki Başkan ve benden oluşan bir üçlümüz olacak. Yine bu, neredeyse dört yıldır devam eden bir savaş için çok iyi ve erken bir adımdı."