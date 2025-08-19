Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 19.08.2025 01:07

Trump Putin'i aradı: Bir sonraki görüşme ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenski'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Trump Putin'i aradı: Bir sonraki görüşme ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacak

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya geldiği görüşmenin sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir sonraki görüşmenin ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacağını açıkladı:

"Görüşmelerin sonunda Başkan Putin'i aradım ve Başkan Putin ile Başkan Zelenski arasında belirlenecek bir yerde bir görüşme için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra, iki Başkan ve benden oluşan bir üçlümüz olacak. Yine bu, neredeyse dört yıldır devam eden bir savaş için çok iyi ve erken bir adımdı."

ETİKETLER
Donald Trump Son Dakika Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail, Zeytun Mahallesi'ni haritadan silmeye çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
Kontrolden çıkan araç evin bahçesine düştü
00:47
Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail, Zeytun Mahallesi'ni haritadan silmeye çalışıyor
00:31
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
00:40
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
00:00
Zelenski: ABD'nin güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli
23:36
KKTC'de, Türkiye'nin katkıları ile yapılan spor tesisleri için toplu açılış töreni düzenlendi
Türkmen Karahöyük kazısında buluntular heyecan uyandırdı
Türkmen Karahöyük kazısında buluntular heyecan uyandırdı
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ