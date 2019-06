İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savundu.

Saldırıların failleri olarak "B Takımı" şeklinde adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i işaret eden Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin (saldırıların hemen ardından) gerçekçi veya dolaylı kanıtlar sunmadan İran'a karşı iddialarda bulunması, B Takımı'nın İran'a karşı Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin diplomatik çabalarını da hedef alan sabotaj diplomasisine geçtiğini açıkça ortaya koyuyor."

That the US immediately jumped to make allegations against Iran—w/o a shred of factual or circumstantial evidence—only makes it abundantly clear that the #B_Team is moving to a #PlanB: Sabotage diplomacy—including by @AbeShinzo—and cover up its #EconomicTerrorism against Iran.