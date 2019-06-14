Münih Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre, kripto para Bitcoin’i üretmek için enerji tüketen bilgisayarlar, Las Vegas şehrinin oluşturduğu kadar karbon emisyonuna sebep oluyor.

2018 yılının sonunda elde edilen veriler, tüm Bitcoin ağının yıllık 22 ile 22,9 megaton arası karbondioksit üretiminden sorumlu olduğunu gösteriyor.

Araştırmalar, kripto parayı üretmek için kullanılan bilgisayarların yüzde 68’inin Asya’da, yüzde 17’sinin Avrupa’da ve yüzde 15’inin de Kuzey Amerika’da olduğunu ortaya koyuyor.

Kripto para araştırmacısı Alex de Vries, geçtiğimiz yıl Bitcoin ağında 81 milyon işlem gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden sadece biri bile incelendiğinde doğaya salınan karbonun ne denli ciddi olduğunun görüleceğini belirtti.

Kaynak: Associated Press

