Umman Denizi'nde sabah saatlerinde iki petrol nakliye gemisinde meydana gelen patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Reuters haber ajansı 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, gemilerdeki personelin tahliye edildiğini aktardı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Umman Denizi'nde petrol tankerlerinde meydana gelen patlamalar sonrasında İranlı kurtarma ekibinin 44 denizciyi kurtardığını açıkladı.

Kurtarılan 44 kişinin İran'ın Cask Limanına çıkarıldığı belirtildi.

Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous olduğu tespit edilen tankerlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki limandan yüklenen petrolü taşıdığı ifade edildi.

Patlamada bir kişi yaralandı.

ABD'nin Bahreyn'de bulunan 5'inci Filosu, saldırıya uğradığı tahmin edilen iki tankere yardım için bölgeye kuvvetlerini gönderdi.

"Gemilerden birine torpido isabet etti"

Trade Winds adlı gazete ise gemilerden birinde torpido isabet etmesi sonucu hasar oluştuğunu iddia etti.

Associated Press (AP) haber ajansında yer alan habere göre, İngiliz donanması tarafından yürütülen Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, sabah saatlerinde Umman Denizi’nde belirlenemeyen olay konusunda uyarmış ve ABD-İran gerginliğinin yaşandığı bölgede "çok dikkatli" olmaya çağırmıştı.

İran medyasında yer alan haberlerde ise, Umman Denizi’nde seyir halindeki 2 petrol nakliye gemisini hedef alan patlamalar meydana geldiği öne sürülmüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) doğu sahilinde yer alan Füceyre Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek için F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar yapmıştı.

ABD-İran gerilimi

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin yıl dönümünde Washington'ın yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki faaliyetlerini kısmen durdurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AP, Reuters, AA