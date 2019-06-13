Reuters tarafından yayımlanan belgeye göre ABD ve onlarca müttefiki, Kuzey Kore'yi deniz üzerinden gemilerle yasa dışı rafine petrol transfer ettiği konusunda, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı.

ABD ve müttefik ülkeler, BM Güvenlik Konseyi Yaptırım Komitesinden, rafine petrolün Kuzey Kore'ye gönderilmesinde derhal durdurma talep etmelerini istedi.

Kuzey Kore'den ise konuyla ilgili henüz cevap gelmedi.

BM yaptırımları

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 2017 Aralık’tan itibaren Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze çalışmalarını durdurmaması nedeniyle petrol satışına yaptırım uygulama kararı almıştı.

Karar, rafine petrol ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ının Kuzey Kore'ye ihracatını yasaklıyor.

Rafine petrol ürünlerini yıllık 500 bin varille, ham petrolü ise 4 milyon varille sınırlayan karar, yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının da 1 yıl içinde ülkelerine iade edilmesini öngörüyor.

Kaynak: Reuters