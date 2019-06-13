ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği ve ülke genelinde yapılan bir anket, 2020 seçimleri ile ilgili dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkardı.

Sonuçlara göre demokrat partiden aday olma ihtimali yüksek olan isimler, Trump'ı seçim yarışında geride bırakıyor.

Demokrat Parti adayı eski başkan yardımcısı Joe Biden, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump karşısında 13 puan önde. Biden yüzde 53 iken Trump'ın oy oranı yüzde 40.

Demokrat Başkan adayı Bernie Sanders da Trump karşısında olası bir genel seçimde yüzde 51'e karşı yüzde 42 ile yarışı önde götürüyor.

Diğer demokrat adaylardan Kamala Harris 8 puan, Elizabeth Warren 7 puan, Pete Buttigieg ve Cory Booker ise 5’er puan fark ile Başkan Trump’ın önüne geçiyor.

Amerikalı seçmenlerin yüzde 70'i ülke ekonomisinin "mükemmel" ya da "iyi" durumda olduğunu söylüyor.

Ancak seçmenlerin sadece yüzde 41'i Trump'ın mükemmel ya da iyi bir ekonomi için oyu hak ettiğini düşünüyor.Yüzde 27'si Trump'ın oy haketmediğini, yüzde 28'i ise ekonominin "çok iyi olmadığını" veya "kötü" olduğunu söylüyor.

Seçmenlerin yüzde 55'i , Trump'ın Meksika'ya yönelik politikasını onaylamıyor.

Anket, Quinnipiac Üniversitesi’nin seçim merkezince 6 - 10 Haziran’da gerçekleştirildi ve ülke genelinde bin 214 seçmene soru soruldu.

Kaynak: Quinnipiac University, Reuters