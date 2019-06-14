Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) Şefi Kailasavadivoo Sivan, ülkenin kurmayı planladığı uzay istasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzay istasyonunun çok küçük olacağını belirten Sivan, bu alanda çeşitli denemeler yapmanın faydalı olacağını söyledi.

Sivan ayrıca, projenin diğer ülkelerinki gibi uzay turizmi yapmak amacında olmadığını ifade etti.

Planlanan uzay istasyonunun misyon yürütecek mürettebata uzun yıllar ev sahipliği yapacabilecek kapasitede olacağı belirtildi.

Hindistan 2008’de gerçekleştirdiği ay misyonunda, aydaki su moleküllerinin keşfedilmesi konusunda ciddi katkı sağlamıştı.

Kaynak: AFP

