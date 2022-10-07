Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zaporijya'da düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
[Fotograf: AA]
Rus güçlerince dün Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısı sonucu ölen kişi sayısının 11'e çıktığı duyuruldu.
Zaporijya Kent Konseyi Sekreteri Andriy Kurtev, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin dün saldırı düzenlediği Zaporijya kentinde devam eden arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Kurtev, "Toplam 11 kişinin öldüğü biliniyor. En az 15 kişinin kayıp olduğu düşünülüyor" ifadelerini kullandı.
Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi'nin resmi Telegram kanalından dün yapılan açıklamada, Rus güçlerince Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Son Haberler
- 15:51
- 15:49
- 15:49
- 15:47
- 15:34
Sıradaki Haber
AB genelinde 2 bin sığınmacı çocuk kayıp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz