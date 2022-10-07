Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da raf ömrünü tamamlayan maskeler imha edilecek
Almanya Sağlık Bakanlığı, raf ömrü geçmiş 790 milyon maskeyi imha edeceğini duyurdu.
Spiegel dergisinin haberinde, COVID-19 salgınının Almanya'ya geldiği dönemde hükümetin 6 milyar avro karşılığında 5,8 milyar maske satın aldığı hatırlatıldı.
Bunlardan raf ömrünü tamamlayan ve hiç kullanılmayan 790 milyon maskenin yakılarak imha edileceği duyuruldu.
Haberde, 790 milyon maskenin 60 milyonunun FFP2 tipi, diğerlerinin ise tıbbi maske olduğu kaydedilirken maskelerin, raf ömrünü tamamlaması dolayısıyla başka bir ülkeye verilemediği vurgulandı.
Alman Sayıştayı raporlarında o dönem alınan maskeleri "büyük miktarda aşırı tedarik" olarak tanımlamıştı.
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