Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 14:26Son Güncelleme: Kaynak: Independent
Anne karnındaki bebeklerde zehirli hava parçacıkları bulundu
[Fotograf: AA]
Anne karnındaki bebeklerin akciğer, karaciğer ve beyinlerinde hava kirliliği kaynaklı zehirli parçacıklar bulundu.
Lancet Planetary Health adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular her bir milimetrelik dokuda, binlerce siyah karbon parçacığı olduğunu gösterdi. Bunlar, bir annenin hamilelik sırasında solumasıyla kan dolaşımı ve plasenta yoluyla fetüse geçiyor.
Hava kirliğinin düşüklerin artması, erken doğum ve beyin gelişiminin zarar görmesiyle güçlü şekilde ilişkili olduğu ise halihazırda biliniyor.
Yeni çalışmada incelenen her organda hava kirliliği parçası bulundu
Yeni çalışmanın İskoçya bölümünde 36 fetüs, Belçika'da 60 kordon kanı örneği incelendi.
İncelenen her akciğer, karaciğer ve beyin dokusu örneğinde; kordon kanı ve plasentada hava kirliliği parçacıkları bulundu.
Araştırma ekibinde yer alan Paul Fowler, "Karbon nano parçacıklarının yalnızca birinci ve ikinci trimester plasentasına girmediğini, aynı zamanda gelişmekte olan fetüsün organlarına da girdiğini ilk kez gösterdik" ifadesini kullandı.
Daha da endişelendiren şey, bu parçacıkların gelişmekte olan insan beynine girmesi. Bu, nanopartiküllerin insan cenin organları ve hücreleri içindeki kontrol sistemleriyle doğrudan etkileşime girmesinin mümkün olduğu anlamına geliyor.
Eski çalışmalar hava kirliliğinin organlara zarar verdiğini ortaya koymuştu
2019'da yapılan bir çalışma, hava kirliğinin insan vücudundaki her organa ve hemen hemen her hücreye zarar verebileceğini göstermişti.
Hava kirliliği parçacıklarıysa plasentalarda ilk kez Birleşik Krallık'taki Queen Mary Üniversitesi'nden Jonathan Grigg ve ekibi tarafından 2018'de keşfedilmişti.
Araçlarda, evlerde ve fabrikalarda fosil yakıtların yanması sonucu oluşan bu partiküller hem vücutta iltihaplanmaya oluyor hem de toksik kimyasallar taşıyor.
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