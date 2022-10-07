Lancet Planetary Health adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular her bir milimetrelik dokuda, binlerce siyah karbon parçacığı olduğunu gösterdi. Bunlar, bir annenin hamilelik sırasında solumasıyla kan dolaşımı ve plasenta yoluyla fetüse geçiyor.

Hava kirliğinin düşüklerin artması, erken doğum ve beyin gelişiminin zarar görmesiyle güçlü şekilde ilişkili olduğu ise halihazırda biliniyor.

Yeni çalışmada incelenen her organda hava kirliliği parçası bulundu

Yeni çalışmanın İskoçya bölümünde 36 fetüs, Belçika'da 60 kordon kanı örneği incelendi.

İncelenen her akciğer, karaciğer ve beyin dokusu örneğinde; kordon kanı ve plasentada hava kirliliği parçacıkları bulundu.

Araştırma ekibinde yer alan Paul Fowler, "Karbon nano parçacıklarının yalnızca birinci ve ikinci trimester plasentasına girmediğini, aynı zamanda gelişmekte olan fetüsün organlarına da girdiğini ilk kez gösterdik" ifadesini kullandı.

Daha da endişelendiren şey, bu parçacıkların gelişmekte olan insan beynine girmesi. Bu, nanopartiküllerin insan cenin organları ve hücreleri içindeki kontrol sistemleriyle doğrudan etkileşime girmesinin mümkün olduğu anlamına geliyor.