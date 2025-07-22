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Dünya
AA 22.07.2025 20:09

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda orman yangını: Bir köy tahliye edildi

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda çıkan orman yangını sebebiyle Kastania köyünün tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda orman yangını: Bir köy tahliye edildi
[Arşiv AA]

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Korinthias'a bağlı Feneo bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan yangının Kastania'ya yaklaşması üzerine Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin talimatıyla köy tahliye edildi.

Korinthos Bölge Vali Yardımcısı Anastasios Gölis, ERT'e yaptığı açıklamada, yangının ulaşımın zor olduğu ormanlık alanda çıkması sebebiyle itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığını bildirdi.

Havadan ve karadan müdahale sürerken yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yüksek sıcaklıklar ve yangın riski

Pazar gününe kadar çöl sıcaklıklarının yaşanacağı Yunanistan'da Kardiça, Trikala ve Aspropirgos bölgelerinde de gün içinde ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada yarın Mora Yarımadası ve İyon Adaları başta olmak üzere ülkedeki yangın riskinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, açık alanlarda yangına neden olabilecek eylemlerden kaçınılmasını istedi.

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