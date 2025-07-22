Trump: Filipinler ile ticaret anlaşmasına yakınız

Trump, Beyaz Saray'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı ağırladı.

Marcos Jr'ı karşıladığı esnada gazetecilerin Filipinler ile bugün bir ticaret anlaşması yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusuna Trump, "Bence yapacağız." yanıtını verdi.

Trump, Oval Ofis'te yaptığı konuşmada ise Filipinler ile ticaret hakkında da konuşacaklarını dile getirerek, bu ülkeyle büyük bir ticaret anlaşmasını tamamlamaya "çok yakın" olduklarını söyledi.

Ticaret müzakerelerinin nasıl ilerlediğine yönelik soru üzerine Trump, "(Marcos Jr) Çok zorlu bir müzakereci. Şu ana kadar bir sonuca varamadık çünkü o çok sert müzakere ediyor. Ama muhtemelen bir anlaşmaya varacağız." şeklinde konuştu.

"Konut satışlarında kazanç vergisi uygulanmamasını düşünüyoruz"

Trump, ilaç şirketi AstraZeneca'nın ABD genelinde üretim tesisleri inşa etmek için 50 milyar dolar harcayacağına değinerek, bu gibi yatırımların "kendisinin seçimleri kazanması ve tarifeler sayesinde" gerçekleştiğini ifade etti.

Konut piyasasını canlandırmak için konut satışlarından elde edilen kazançlara vergi uygulanmaması planına yönelik soruya cevaben Trump, "Bunu düşünüyoruz. Ancak faiz oranlarını düşürmek de konut piyasasını canlandırabilir. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını düşürürse, bunu yapmamıza bile gerek kalmaz." dedi.

"Düşük faiz oranlarıyla dünyada öncü olmalıyız"

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın istifa etmesi gerekip gerekmediğine yönelik soru üzerine, Powell'ın görev süresinin gelecek yıl dolacağına işaret etti.

"Bence kötü bir iş çıkardı, ama zaten yakında görevinden ayrılacak. Sekiz ay sonra gitmiş olacak." diye konuşan Trump, Powell'ın "muhtemelen siyasi nedenlerle" faizleri yüksek tuttuğunu öne sürdü.

Trump, politika faizinin yüzde 1 seviyesinde olmasını istediğini belirterek, düşük faiz oranlarıyla dünyada öncü olmaları gerektiğini kaydetti.

Ülke ekonomisinin iyi durumda olduğunu söyleyen Trump, faiz oranlarının 3 puan veya daha fazla düşmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Fed’e para politikası dışındaki faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir iç denetim yürütmesine ilişkin çağrıda bulunduğunu anımsattı.

Fed'in kendi alanında kalması gerektiğini vurgulayan Bessent, "Bence, geçen sonbaharda faizleri düşürdükleri şekilde, şimdi de faizleri düşürmeleri gerekir." değerlendirmesinde bulundu.