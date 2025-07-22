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Dünya
AA 22.07.2025 17:51

BMGK'de ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi teşvik edilen karar tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi teşvik edilen ve BMGK kararlarının uygulanmasının sağlanması talebinde bunulan karar tasarısı kabul edildi.

BMGK'de ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi teşvik edilen karar tasarısı kabul edildi

BMGK'de Pakistan'ın sunduğu karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, "Tüm üye devletlere, BM Şartı'nın 33. maddesinde öngörülen, müzakere, soruşturma, arabuluculuk, uzlaştırma, tahkim, yargı yoluyla çözüm, bölgesel kurum ya da düzenlemelere başvurma veya kendi seçecekleri diğer barışçıl yollar dahil olmak üzere ihtilafların barışçıl yollarla çözümüne yönelik mekanizmaları etkin şekilde kullanma çağrısında bulunulur ve bu mekanizmaların uygun durumlarda tavsiye edilmesi yönündeki kararlılık teyit edilir." ifadelerine yer verildi.

BMGK'nin "soruşturma mekanizmasını" kullanmaya hazır olması gerektiğine dikkat çekilen kararda, aynı zamanda üye ülkelerin ihtilafların barışçıl yollarla çözümüne yönelik BMGK kararlarının etkin şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri almaları için çağrıda bulunuldu.

Kararda, bölgesel örgütler ihtilafların barışçıl yollarla çözümüne yönelik çabalarını BM Şartı ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu şekilde artırmaya davet edilirken, üye devletlerden de bu örgütlere destek vermeleri talep edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu kararın kabulünün ardından 1 yıl içinde, ihtilafların barışçıl yollarla çözümüne yönelik mekanizmaların daha da güçlendirilmesine ilişkin somut önerilerini bir bilgilendirme oturumunda sunması istenilen kararda, bununla ilgili raporlama yapması da talep edildi.

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