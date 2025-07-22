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Dünya
AA 22.07.2025 17:20

İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanında kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı saldırı sonucu 16 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Gazze’nin batısındaki Hay en-Nasr Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 5 kişi, Nablusi Kavşağı'nın doğusunda insani yardım bekleyen 1 kişi İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Kentin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulun çevresini hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun Bi'r en-Nace bölgesini hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Blok 12" bölgesine düzenlediği saldırıda Filistinli 2 kardeş öldürüldü.

Güneydeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun Ebu Hamid Kavşağı yakınında düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Refah kentinde sözde insani yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınında insani yardım bekleyenlerin hedef alınması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusu evleri ve binaları havaya uçurmaya devam etti.

İsrail'in kara saldırısı başlattığı Deyr el-Belah'ta Filistinli direnişçilerle İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya’da da yardım bekleyen sivillerin vurulması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

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