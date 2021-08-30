Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amiridis'in cesedinin 2016 yılında Rio de Jenairo'da yanmış bir otomobilde bulunmasıyla ilgili davada sona gelindi.

Soruşturmada Büyükelçi'nin Brezilyalı eşi Françoise de Souza Oliveira'nin subay Sergio Gomes'le ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Büyükelçi'nin eşi cinayeti azmettirmekten 31 yıl hapse mahkum edildi.

Gomes, sevgilisinin azmettirmesiyle büyükelçiyi öldürdüğünü itiraf etti ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

[Fotoğraf: AFP]

Gomes'in bir akrabası da Büyükelçi'nin cesedini saklama suçundan 1 yıl hapis cezası aldı.

Hakim, cinayetin "canavarca hislerle" işlendiğini söyledi.

Rio de Janeiro'da 2001-2004 arası konsolosluk görevi yapan Amiridis, 2016'da ülkeye Büyükelçi olarak dönmüştü.

2016 yılında Büyükelçi Amiridis, Noel tatili için eşiyle birlikte Nova Iguacu şehrine gitmişti.

Eşi polise kocasının kaybolduğunu bildirmiş, arama sonucu ertesi gün Büyükelçinin cesedi yanmış bir aracın içinde bulunmuştu.