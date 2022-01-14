Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan Eastmed planı, ABD'nin projeden desteğini çekmesi ile bozuldu.



Yunan hükümetine, ülke içinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Yunan gazeteci ve akademisyenler, Türkiye'nin içinde olmadığı planın gerçekçi olmadığı hükümetin boş hayaller peşinde koştuğu gerekçesi ile tepki gösteriyor.

Yunan Başbakanı Miçotakis tepkileri yumuşatma çabasına girerek ABD'nin desteğini çekmesinin önemli olmadığını söyledi ve projeyi savundu.

Yunanistan'ın İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi ile birlikte hayata geçirmeye çalıştığı Eastmed'in başından beri bir hayal olduğu biliniyordu.

"Eastmed gerçekçi bir proje değildi"

TRT Haber'e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da buna dikkati çekti:

"Bir kere bu projenin fizibil olmadığı başından belliydi. Bu siyasi bir hareketti. Türkiye’ye karşı Kıbrıs’ta biz bir anlaşmaya mahkum değiliz. Biz bu gazı bu petrolü bu zenginliği Avrupa’ya taşıyabiliriz şeklinde algı yaratmaya çalıştılar"

TRT World'den "Boru Hattı Hayali" belgeseli

Projenin bir hayal ürünü olduğu TRT World'ün hazırladığı 2 bölüm halinde yayınlanan "Boru Hattı Hayali" adlı belgeselde detaylı olarak anlatıldı.

Belgeselde Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervleri ve bunun Avrupa'ya ulaştırılmasında en doğru güzergaha dikkat çekildi uzman görüşlerine yer verildi.

Bölgedeki doğal gaz kaynaklarının adil paylaşımına vurgu yapan uzmanlar, gerçekçi ve uygulanabilir bir proje için Türkiye ve KKTC'nin de projede olmasının şart olduğu görüşünü savunuyor.