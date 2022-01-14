Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Atlantic Council'in programında yaptığı açıklamada, Donbas krizinin çözümüne ilişkin ABD tarafının arabulucu olma girişimini takdir ettiklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Joe Biden'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beraber üçlü formatta görüşme gerçekleştirmeyi teklif ettiğini söyleyen Yermak, görüşmenin çevrim içi formatta olabileceğine işaret etti.

Yermak, teklife ABD tarafının ilgi gösterdiğinin ve Rus tarafından cevap beklediklerinin altını çizdi.