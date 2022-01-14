Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 222 kişide daha Omicron varyantı görüldü.

Söz konusu vakaların tamamı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde görüldü ve toplam sayı 699'a yükseld.

Bakanlık, Filistinlileri "kendilerini ve ailelerini korumaları için aşı merkezlerine giderek aşılarını yaptırmaya" çağırdı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de salgının başından bu yana 474 bin 762 vaka tespit edildi, 5 bin 7 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.