Girit'teki askeri birlikleri ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bu kez Ege'nin güneydoğusundaki adalara ve Meis'e gitti.

Floros, Meis çevresinde bir bota binerek tur attı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşılan ziyarette Floros, Türkiye'nin hemen karşısındaki adalardaki sınır birliklerine "sürekli teyakkuzda olma" emri verdi.

Geçen hafta Türkiye'ye yakın Ege adaları Eşek ve Bulamaç'ı ziyaret eden Yunan Genelkurmay Başkanı, buralardaki ordu birliklerinin güçlendirileceğini açıklamıştı.

Atina askeri faaliyetlerin yasak olduğu adaları silahlandırarak 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarını ihlal ediyor.