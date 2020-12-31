Filistinli kurumlarca hazırlanan rapora göre, İsrail güçleri bu yıl kadın ve çocuklara yönelik keyfi gözaltı uygulamasını genişletti ve gözaltı süreci ile sonrasında çeşitli işkence yöntemlerine başvurdu.

İsrail makamlarının bu yıl 5 kişiye daha müebbet hapis cezası vermesiyle müebbet hapse mahkum edilen Filistinli sayısı 543'e yükseldi.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.