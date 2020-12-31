Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri bu yıl 4 bin 634 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA]
İsrail güçleri, 2020 yılında 543'ü çocuk, 128'i kadın olmak üzere 4 bin 634 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistinli kurumlarca hazırlanan rapora göre, İsrail güçleri bu yıl kadın ve çocuklara yönelik keyfi gözaltı uygulamasını genişletti ve gözaltı süreci ile sonrasında çeşitli işkence yöntemlerine başvurdu.
İsrail makamlarının bu yıl 5 kişiye daha müebbet hapis cezası vermesiyle müebbet hapse mahkum edilen Filistinli sayısı 543'e yükseldi.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.
Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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