Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 12:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adalarda provokasyon
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, yeni yıl öncesi kışkırtıcı tavrını sürdürüyor. Yunan komutan gayri askeri statüdeki Kerpe, Meis, Karaada ve Fener adalarını ziyaret etti. Birlikleri denetledi.
Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz’deki provokatif eylemlerinden vazgeçmiyor.
1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile silahsızlandırılmış statüdeki adaları silahlandırıyor.
Hatta bu adalarda tatbikatlar düzenliyor, antlaşmaları ihlal ediyor.
Son provokasyon Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan geldi. Yunan komutan silahsız olması gereken On İki Ada'ya gitti.
Kerpe, Meis ve Meis'e bağlı Karaada ile Fener’deki askeri birlikleri denetledi. Sonra da kışkırtıcı ziyaretlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Yunan Genelkurmay Başkanı ziyaretleri çerçevesinde Girit ve güneyindeki Gavda Adası'na da uğradı.
Etiketler: Doğu Akdeniz Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
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