Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz’deki provokatif eylemlerinden vazgeçmiyor.

1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile silahsızlandırılmış statüdeki adaları silahlandırıyor.

Hatta bu adalarda tatbikatlar düzenliyor, antlaşmaları ihlal ediyor.

Son provokasyon Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan geldi. Yunan komutan silahsız olması gereken On İki Ada'ya gitti.

Kerpe, Meis ve Meis'e bağlı Karaada ile Fener’deki askeri birlikleri denetledi. Sonra da kışkırtıcı ziyaretlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yunan Genelkurmay Başkanı ziyaretleri çerçevesinde Girit ve güneyindeki Gavda Adası'na da uğradı.

