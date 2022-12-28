Francis sürpriz çağrıyı bu sabah Vatikan'daki genel konuşmasının sonunda ayrıntı vermeden yaptı.

95 yaşındaki Benedict, Nisan 2005'ten Şubat 2013'teki istifasına kadar Kilise'nin başı ve Vatikan Şehir Devleti'nin hükümdarı olarak görev yaptı.

Vatikan arazisindeki bir manastırda yaşayan Benedict, 600 yıl sonra istifa eden ilk papa oldu ve ilerleyen yaşını papalık görevlerini yerine getirme yeteneklerini sınırlayan kilit bir faktör olarak gösterdi.

Francis daha önce selefinin yaşlılık döneminde istifa etme kararını memnuniyetle karşılamıştı.

Francis'in Güney Amerika'dan ilk Papa olarak seçilmesinin yolunu açan, onun istifasıydı.