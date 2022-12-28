Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'ın Marion Biotech firmasında üretilen "Dok-1 Max" öksürük şurubunun kullanılması sonucunda, 18 çocuğun öldüğü hatırlatıldı.

Söz konusu şurubu ülkeye ithal eden Kuramax Medikal ve bu ilacın ülkede kullanılmasına izin veren "İlaç Standardizasyon Bilimsel Merkezi" yetkilileri hakkında soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı vurgulandı.

Analizi yapılan şurubun satışı yasaklanmıştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Semerkant'taki çocuk hastanesinde eylül-aralık aylarında tedavi gören çocuklardan "Dok-1 Max" şurubunu kullanan 18'inin vefat ettiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, bu öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edildiği ve bunun üzerine ülkede ilacın satışının yasaklandığı kaydedilmişti.