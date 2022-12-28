Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tsai, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) Meclis Genel Sekreteri Seko Hiroşige öncülüğündeki heyeti kabul etti.

Seko, görüşmede Japonya'nın yeni ulusal güvenlik stratejisinde Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere tolerans göstermeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Yeni stratejide Japonya'nın Tayvan'ı "son derece önemli ortak" olarak tanımladığını ifade eden Seko, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı sürdürmenin önemini vurguladı.

Ulusal güvenlik stratejisinin savunma harcamalarında kayda değer atış öngördüğüne işaret eden Seko, "Strateji, ABD'nin yeni yayımladığı ulusal savunma yasasında olduğu gibi, tek taraflı bir gücün statükoyu değiştirme girişiminin kabul edilemeyeceğine dair açık mesajdır." dedi.

Tsai de Tayvan ve Japonya'nın bölgesel meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu ve Hint-Pasifik bölgesinin istikrarına ve refahına katkı sağlamak üzere Japonya, ABD ve Avrupa Birliği ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Japon parlamenter, dün Ada'daki hükümetin Başbakanı Su Tseng-chang ile görüşmesinde, "Otoriter ülkelerin nüfuzunu artırdığı ortamda, yakın güvenlik ilişkilerine sahip Japonya ve Tayvan'ın, bölgesel barışı korumak için el ele çalışması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Japonya'nın yeni ulusal güvenlik stratejisinde Çin "en büyük stratejik meydan okuma", Kuzey Kore ise "eskisinden daha ciddi ve daha yakın bir tehdit" olarak nitelendirilmişti.

Strateji belgesinde Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası "en çetin ve karmaşık güvenlik durumuyla" karşı karşıya olduğu vurgulanarak füze savunma kapasitesinin karşı saldırı imkanlarını içerecek şekilde artırılması gereğine işaret edilmişti.

Japonya'nın Tayvan'a verdiği destek Çin ile ilişkilerinde zaman zaman gerilim unsuru olarak öne çıkıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başında Tayvan'a yaptığı ziyaret sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzelerin Ada'nın doğusunda, Tokyo'nun Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettiği sulara düşmesi Tokyo ve Pekin arasında gerilimi yükseltmişti.