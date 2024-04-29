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Türkiye
TRT Haber, AA 29.04.2024 13:47

Terör örgütü DEAŞ'a 'Bozdoğan-32' operasyonu: 8 gözaltı

"Bozdoğan-32" operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen 2 kişi İstanbul Beykoz’da yakalandı. Yakalanan şüphelilerle bağlantılı 6 kişi de gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a 'Bozdoğan-32' operasyonu: 8 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu K.A'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği belirlendi. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı tespit edilen kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu anlaşıldı.

Silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen K.A. ile aynı iş yerinde kalan M.H. İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı.

Operasyonlar sonucu bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.

Ekipler, yakalanan şüpheliler ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.A, İ.İ, Y.A, A.B, I.B. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.

 

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