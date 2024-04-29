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Dünya
Reuters 29.04.2024 14:06

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti

Edinburgh'da düzenlediği basın toplantısında Yusuf, "Siyasi bölünmenin ötesinde ilişkimizi onarmanın ancak başka birisinin dümende olmasıyla yapılabileceği sonucuna vardım. Bu nedenle SNP'nin ulusal sekreterine parti liderliğinden ayrılma niyetimi bildirdim ve mümkün olan en kısa sürede yerime geçecek kişi için bir liderlik yarışması başlatmasını talep ettim." dedi.

Yusuf, halefi seçilene kadar birinci bakan olarak görev yapmaya devam edeceğini söyledi.

Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, iki gün sonra yemin ederek 29 Mart'ta resmen görevine başlamış ve "İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı" olmuştu.

Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

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