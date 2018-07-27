Yunanistan'da yangın felaketinde ölü sayısı 85’e yükseldi

Yunanistan’ın Doğu Attika bölgesinde çıkan orman yangını sonrası hastanelerde 11 kişi ağır olmak üzere 46 kişinin bulunduğu açıklandı.

Çarşamba gününe kadar 30 cansız bedenin kimliği teşhis edildi. İtfaiye Teşkilatı, yakınlarını kaybedenlerin Gudi bölgesinde bulunan Atina Adli Tıp Fakültesi’ne gitmelerini ve DNA yardımıyla yakınlarını tanıma-teşhis işlemlerine başlamaları için çağrı yaptı.

Yunan İtfaiye Teşkilatı temsilcisi Stavrula Malliri, bu işlemden sonra kayıp sayısı hakkında kesin bir sayı verilebileceğini açıkladı.

Malliri, aramaların şimdiye kadar devam ettiğini, bütün yanık evlerin ve deniz sahillerinin dikkatlice araştırıldığını da belirtti.

Devlet mekanizmasının yangın söndürme çalışmaları sırasında ilgili kurumlar arasında koordinasyon kuramadığını, herkesin kendi başına hareket ettiğini ileri süren muhalefet partileri ve medyası hükümeti sertçe eleştirmeye başladı.

Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Toskas Başbakan Aleksis Çipras’a istifasını sundu, ancak Çipras kabul etmedi.

Kaynak: DHA