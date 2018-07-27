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California'da yangın hala kontrol altına alınamadı: 1 ölü, 3 yaralı

ABD California'da 5 gün önce başlayan ve halen söndürülemeyen orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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ABD California'da 23 Temmuz'da başlayan orman yangını tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamıyor. Orman yangınını söndürme çalışmalarında 1 buldozer operatörü hayatını kaybederken, 3 itfaiyeci yaralandı.

California San Bernardino Milli Ormanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına ülke genelinden sevk edilen itfaiye ekipleri de katılıyor. 

15 bin kişi bölgeden çıkarılmaya çalışılıyor

Yetkililer yangının giderek büyüdüğünü, henüz kontrol altına alınamadığını aktarırken, yangın söndürme çalışmalarına 500’den fazla kişinin katıldığını ve bölgede yaşayan 15 bin kişinin tahliye edilmeye çalışıldığını aktardı.

Pazartesi günü başlayan yangının, 115 kilometrekarelik alanı etkilediği belirtildi.

Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen yangının kundaklama olabileceği şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

California Valisi Jerry Brown, Shasta ve Riverside bölgelerinde acil durum ilan etti.

Kaynak: İHA, AA

Etiketler: orman yangını, California, abd
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