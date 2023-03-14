Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da 11 yaşındaki çocuk, doğum günü hediyesi yerine depremzedelere bağış istedi
Yunanistan'da 11 yaşındaki çocuk, doğum günü hediyesi yerine depremzedelere bağış yapılmasını istedi.
Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Büyükelçi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde, doğum günü için alışılmışın dışında bir kutlama tercih eden 11 yaşındaki Filip ve arkadaşlarını misafir etti.
Filip ve arkadaşları, Türkiye'deki depremzedelere dayanışma göstermek amacıyla Filip'in doğum günü için depremzedelere bağışta bulundu.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'da halk ve kurumlar yardım için seferber olmuş, tonlarca yardım malzemesi Türkiye'deki depremzedelere gönderilmişti.
Etiketler: Deprem Yunanistan
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