Alman medyasındaki haberlere göre, yaklaşık 2 ay önce savunma bakanı olan Pistorius kendi kadrosunu kurmayı amaçlıyor ve ilk önce Genelkurmay Başkanlığı ile Bakanlık müsteşarlığında değişime gidecek.

Pistorius'un Başbakanlık'taki Korona Kriz Masası'nın başında bulunan Korgeneral Carsten Breuer'i genelkurmay başkanı olarak atayarak Alman ordusunun gelecek vizyonunu birlikte şekillendirmek istediği bilgisi paylaşıldı.