Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da Korgeneral Carsten Breuer, genelkurmay başkanı olarak atanacak
[Fotograf: Reuters]
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 2018'den bu yana Genelkurmay Başkanı olan Eberhard Zorn'un yerine Korgeneral Carsten Breuer'i atayacak.
Alman medyasındaki haberlere göre, yaklaşık 2 ay önce savunma bakanı olan Pistorius kendi kadrosunu kurmayı amaçlıyor ve ilk önce Genelkurmay Başkanlığı ile Bakanlık müsteşarlığında değişime gidecek.
Pistorius'un Başbakanlık'taki Korona Kriz Masası'nın başında bulunan Korgeneral Carsten Breuer'i genelkurmay başkanı olarak atayarak Alman ordusunun gelecek vizyonunu birlikte şekillendirmek istediği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Almanya
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