İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, yılın son çarşamba günü kutlanan bir festival olarak bilinen "Çarşamba Suri" sırasında "terör ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmeyi amaçlayan" çok sayıda kişinin yakalandığı belirtildi.

Başkent Tahran'da aralarında Halkın Mücahitleri Örgütüne (HMÖ) bağlı 21 kişinin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, HMÖ'ye bağlı grubun "kalabalık alanlarda başta otobüsler olmak üzere kamu mallarını ateşe vermek, özel mülke zarar vermek dahil bir dizi sabotaj eylemleri gerçekleştirmeyi planladığının tespit edildiği" aktarıldı.

Meşhed kentinde HMÖ bağlantılı bir gruba yönelik düzenlenen operasyonda 300 el yapımı patlayıcının ele geçirildiği, ülkenin batısında sabotaj eylemleri planlamakla suçlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli İKDP'ye bağlı unsurlara yönelik operasyonda da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.