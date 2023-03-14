Ukrayna'nın Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrine yakın bir konumda yer alan, Rus saldırıları nedeniyle harabeye dönen ve güvenlik gerekçesiyle tamamen boşaltılan Kamyanka köyüne geri dönüşler başladı.

Savaşın acı yüzünü yansıtan, sokaklarda sessizliğin hakim olduğu köyde birkaç evin bacasından çıkan duman Kamyanka'da yeniden yaşamın habercisi oldu.

Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesinde geçen yıl düzenlediği karşı saldırıyla tekrar kontrolü sağladığı köyde hala patlamış veya yanmış tank ile diğer zırhlı araçlar da bulunuyor.

Doğal gaz, elektrik, su ve diğer hizmetlerin verilemediği ve telefon bağlantısının bile olmadığı köye dönen çok az sayıda kişi, yıkılan evlerde soba yakarak soğuk havalarda yaşamını sürdürmek için çaba sarf ediyor.

Yıkılan birçok evin önündeki molozların arasında görünen bebek arabaları, oyuncaklar, okul kitapları ve diğer ev eşyaları savaş başlamadan önce burada çok sayda çocuğun yaşadığını hatırlatıyor.

Kamyanka'da hayat yeniden başlıyor

Spornek'in kocası Aleksander Spornek (62) ise savaş başlamadan önce köyde 1200 kişinin yaşadığını, çoğunun çiftçilik yaptığını anlattı.

Köye yönelik saldırılar nedeniyle binek arabaları, traktör ve diğer ekipmanların ağır hasar aldığını kaydeden Aleksander Spornek, yaşlı olmalarına rağmen tekrar tarım işleri ile meşgul olmaya karar verdiklerini söyledi.

Eşiyle beraber daha köyde kimse yokken geçen yılın ekim ayında döndüklerini dile getiren Aleksander Spornek, şunları kaydetti:

"Çok az sayda kişinin gece burada kalacak yeri var. Dönmeye çalışan diğer insanlar ise İzyum'da kalıyor. Oradan gelip hasar görmüş evlerinde onarım işlerini yapıyor. Havalar ısınınca onlar da temelli dönmeyi düşünüyor. Kamyanka'da yaşam tekrar başlıyor diyebiliriz. Yaklaşık 40 kişi burada sürekli kalmak için yaşayacak yeri hazırlıyor."