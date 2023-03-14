İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, yılın son çarşamba gecesi yapılacak "Çarşamba Suri" kutlamaları hazırlıkları sırasında Tebriz, Tahran, Hemedan, Urumiye ve Kazvin kentlerinde meydana gelen kazalarda ay başından bu yana 15 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yaşanan kazalarda 353 kişinin yaralandığını kaydeden Miadfer, hastanelere kaldırılan 49 kişiden 6'sının yoğun bakıma alındığını belirtti.

Kazalarda 51 kişinin uzuv kaybı yaşadığını, 130 kişinin vücudunda yanık oluştuğunu, 86 kişinin de gözlerinden yaralandığını aktaran İranlı yetkili, en çok can kaybının ise başkent Tahran'da kaydedildiğini söyledi.

İran'da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklar her yıl İran'da onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da Nevruz 21 Mart'ta başlıyor.