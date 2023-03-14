ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, ABD'nin San Diego şehrinde biraraya geldi.

3 ülke arasında, nükleer denizaltı teknolojisi alanında iş birliğini öngören "AUKUS" anlaşmasına ilişkin yol haritası duyuruldu.

Açıklamada, 3 ülkenin ortak teknoloji kapasiteleriyle yeni nesil denizaltı olan SSN-AUKUS'un üretileceği kaydedildi.

Avustralya ve İngiltere'nin "geleceğin denizaltıları" olarak nitelendirilen SSN-AUKUS'u kullanacakları belirtildi.

İngiltere'nin yeni nesil denizaltıyı 2030 yılına doğru, Avustralya'nın ise 2030'lu yılların başlarında teslim alması planlanıyor.

"Oyun değiştirici anlaşma"

Anlaşma kapsamında ayrıca, 2030'ların başlarında Kongre'nin onay vermesi halinde, ABD'nin Avustralya'ya 3 adet "Virginia" sınıfı denizaltı satması da kararlaştırıldı.

İhtiyaç duyulması durumunda, Avustralya'ya 2 denizaltının daha satılması da gündemde.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı koruyacağına vurgu yaptı, anlaşmayı "oyun değiştirici" olarak tanımdı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise, anlaşma için "Avustralya tarihindeki en büyük savunma yatırımı" ifadesini kullandı.

Nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören "AUKUS" anlaşması 2021 yılında imzalanmıştı.