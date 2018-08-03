Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanı istifa etti

Yunanistan'da 91 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar bir bakanı koltuğundan etti. Kamu Güvenliği Bakanı Nikos Toskas, görevinden istifa etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Toskas’ın istifasını kabul ettiği belirtildi.

Toskas da yaptığı açıklamada, "İlk baştan bu yana söylediğim gibi, yaşanan doğal afet ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi görevime devam etme isteğimi bitirmiştir." ifadelerini kullandı.

“İdarede büyük bir hata göremiyorum”

Nikos Toskas yangınlarla ilgili hükümete gelen eleştirileri ''Ben, idarede büyük bir hata göremiyorum'' diyerek göz ardı etmişti.

Toskas, daha önce de görevi bırakmak istemiş ancak bu isteği Başbakan Çipras tarafından kabul edilmemişti.

90’dan fazla kişi hayatını kaybetti

Atina'nın doğusundaki ormanlık bir arazide 23 Temmuz'da çıkarak, şiddetli rüzgarlar sebebiyle kısa sürede meskun bölgeye yayılan yangın faciasında 90'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yangında ayrıca,180'den fazla kişi yaralanmış, 2 bine yakın ev hasar görmüş, yüzlerce araç da küle dönmüştü.

Kaynak: AA