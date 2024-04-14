Çok Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2024 10:07

Yunanistan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını şiddetle kınadı

Yunanistan hükümetinin, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığı bildirildi.

Yunanistan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını şiddetle kınadı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, düşmanca tavırların daha fazla yayılmasından kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada "Yunan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik, bölgede zaten zor olan durumu ciddi bir şekilde daha da kötüleştiren saldırılarını şiddetle kınıyor. Bu tür eylemler, bölgesel ve küresel güvenliği tehlikeye atıyor." ifadeleri yer aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Milli Güvenlik Hükümet Konseyinin yerel saatle 18.00'de Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplanacağı duyuruldu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Yunanistan İsrail İran
Sıradaki Haber
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:57
Güneydoğu'nun 3 aylık hububat ihracatı 836,5 milyon dolara ulaştı
09:26
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı
09:21
İran'ın İsrail'e saldırısına tepkiler geldi
09:19
CNN: Biden, Netanyahu'ya "İran'a karşı saldırıya ABD'nin destek vermeyeceğini" söyledi
09:17
İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
08:46
19 ilde "Bozdoğan-25" operasyonu: 49 gözaltı
İstanbul'da tatili dönüşü için trafik tedbirleri uygulaması başladı
İstanbul'da tatili dönüşü için trafik tedbirleri uygulaması başladı
FOTO FOKUS
70 kilometrelik araç kuyruğu
70 kilometrelik araç kuyruğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ