İran'ın İsrail'e saldırısına tepkiler geldi

İran'ın israil'e saldırısına tepkiler peş peşe geldi.

Birleşmiş Milletler, saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, taraflara itidal çağrısında bulundu, bölgede yıkıcı bir gerilim yaşanmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'nden de açıklama geldi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydetti.

"Bu benzeri görülmemiş gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'ı saldırıları durdurmaya çağırdı.

Fransa ve Hollanda'dan da kınama açıklamaları geldi.

İtalya, Avusturya, Norveç, Danimarka ve Belçika da gelişmeleri dikkat ve endişeyle izlediklerini açıkladı.

Çin'den de "Bölgedeki mevcut durum nedeniyle endişeliyiz" açıklaması geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, taraflara sükunet ve itidalle hareket ederek gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yaptı.

Brezilya da bölgede artan gerilimin düşürülmesi için uluslararası toplumun çaba göstermesini istedi.

