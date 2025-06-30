Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı yangın riskine karşı uyarıda bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'da orman yangını çıkma tehlikesinin yüksek olduğu belirtildi.

Özellikle başkent Atina ve çevresinin de dahil olduğu Attiki Bölgesi, Mora Yarımadası'nın güneyi ve Girit Adası'nda yangın tehlikesinin çok yüksek olduğu ifade edilen açıklamada, tüm kamu kurumları ve belediyelerin olası yangınlara karşı hazırlıklı olması istendi.

Vatandaşlardan ise açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek faaliyetlerden uzak durmaları istendi.

Ülke genelinde hakim olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle birçok gemi seferi iptal edildi.

Atina'nın Kifisia semtinde ise şiddetli rüzgarlar nedeniyle yıkılan 15 metrelik ağacın elektrik direğine çarpması sonucu araçlar hasar aldı, bölgede elektrik kesintileri yaşandı.