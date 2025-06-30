İsrail'in Gazze'de yardım deposunu bombalaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesindeki bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, kentin Sabra Mahallesi'nde bir depoyu hedef aldı.

Hayır kuruluşlarının yardım dağıtım için kullandığı depoyu İsrail ordusunun bombalaması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştıran ve insani yardım girişini engelleyen İsrail ordusu, bölgede sık sık sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yiyecek bulma umuduyla insani yardım dağıtım noktalarına yönelen 583 Filistinli İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitirdi, 4 binden fazlası da yaralandı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 500’e, yaralı sayısının da 133 bin 419’a yükseldiği belirtilmişti.