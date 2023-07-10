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Dünya
TRT Haber 10.07.2023 13:39

Yunanistan basınında gündem Erdoğan ile Miçotakis görüşmesi

Yunan basını, Vilnius'taki NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasındaki olası görüşmeye odaklandı. Miçotakis üzerinde 'Türkiye' baskısı kuran Yunan medyası, yeniden iktidara seçilen iki liderin ele alması gereken konu başlıklarını içeren bir liste yayımlandı.

Yunanistan basınında gündem Erdoğan ile Miçotakis görüşmesi

Dünyanın gözü Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde.

Zirve kapsamında liderlerin ikili görüşmeleri de yakından izlenecek. Yunan medyası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile olası görüşmesine odaklandı...

Miçotakis üzerinde 'Türkiye' baskısı kurdu. Görüşmede ele alınması gereken konu başlıklarının listesini bile yayımladı.

İlk sırada Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı sorunları geliyor.

Türkiye'nin talebi üzerine boğazlara "Türk Boğazları" denilmesi listede ikinci sırada.

Bunun Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu iddia eden Yunan basını, Miçotakis'ten bu konuda geri adım atmamasını istiyor.

Söz konusu listede yer alan bir diğer madde ise Avrupa-Türkiye arasındaki mülteci ve göç politikaları.

Adil bir 'Göç ve Sığınma Anlaşması'nın sağlanması konusu Türkiye'nin de her fırsatta dile getirdiği bir başlık.

Kıbrıs Sorunu da Yunan basının olası görüşmede masaya konulmasını istediği önemli maddelerden.

Ancak iki ülke arasındaki pozitif gündem ne kadar artarsa artsın, Kıbrıs konusunda iki tarafın da kırmızı çizgileri var.

Yunan basınına göre olası Erdoğan-Miçotakis görüşmesi iyi giderse iki ülke arasında istişari temasların başlayabileceğine dikkat çekildi. 

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