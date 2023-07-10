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Dünya
AA 10.07.2023 13:12

Azerbaycan'da terör saldırısı planlayan Afganistan vatandaşı tutuklandı

Azerbaycan'daki büyükelçiliklerden birine terör saldırısı hazırlığı yapan Afganistan vatandaşının tutuklandığını bildirildi.

Azerbaycan'da terör saldırısı planlayan Afganistan vatandaşı tutuklandı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki yabancı büyükelçiliklerden birine terör saldırısı hazırlığı yaptığı tespit edilen Fawzan Mosa Khan isimli Afganistan vatandaşının gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedilen açıklamada, Khan'ın hangi ülkenin büyükelçiliğine yönelik saldırı hazırlığında bulunduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, şüphelinin işbirliği içinde olduğu diğer kişilerin de belirlenerek tutuklanması için çalışmaların ve uluslararası yasal süreçlerin devam ettiği aktarıldı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Khan'ın bir binanın etrafında keşif yaptığı, kapalı bir mekanda başka bir şahsa planını anlattığı ve gözaltına alındığı anların görüntülerini paylaştı.

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