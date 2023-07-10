Güney Kore, Kuzey Kore’nin nükleer emellerine karşı "uluslararası kararlılık" çağrısı yaptı

Yoon, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta yarın başlayacak NATO Zirvesi'ne katılmak üzere hareketi öncesi basın açıklama yaptı.

Kuzey Kore'nin artan askeri kapasitesiyle ilgili konuyu NATO üyesi ülke liderleriyle görüşmeyi planladığını belirten Yoon, "Uluslararası toplumun Kuzey Kore’nin nükleer silah programına yönelik caydırma kararlılığının, Kuzey Kore’nin nükleer silah geliştirme arzusundan daha güçlü olduğunu açıkça göstermenin zamanı geldi." dedi.

Yoon, Güney Kore ile NATO arasında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi dahil 11 alanda işbirliğinin kurumsallaşmasını öngören bir belgenin yürürlüğüne gireceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ile de güvenlik alanlarında görüşeceğini kaydeden Yoon, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile de bir görüşme gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ilişkiler, uluslararası sahada işbirliği ve dayanışmanın artırılmasını ele alacaklarını aktardı.

Güney Kore'nin Ukrayna'ya destekleri sürüyor

Ukrayna konusunda da açıklamalarda bulunan Yoon, Güney Kore'nin Ukrayna'ya çeşitli şekillerde insani ve mali destek sağladığını belirtti.

Başkan Yoon, Ukrayna'dan gelen talep üzerine, mayın temizleme ekipmanı ve ambulans göndermek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ülkesinin Ukrayna'daki hasarlı Kahovka Barajı'nın onarımına destek verdiğini de sözlerine ekleyen Yoon, "Kore hükümeti, Ukrayna'nın özgürlüğünü korumak için uluslararası toplumla birlikte üzerine düşen rolü yerine getirmeye devam edecektir." diye konuştu.

Yoon, savaş sonrası Ukrayna’da barışın hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesi ve yeniden inşası için gereken çok yönlü destek üzerinde çalışacaklarını sözlerine ekledi.