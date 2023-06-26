Parçalı Bulutlu 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.06.2023 13:56

Kuzey Kore: ABD, Kore Yarımadası'nı nükleer savaşın eşiğine sürüklüyor

Kuzey Kore, ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki faaliyetlerinin, bölgeyi "nükleer savaşın eşiğine sürüklediği" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore: ABD, Kore Yarımadası'nı nükleer savaşın eşiğine sürüklüyor

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Dışişleri Bakanlığına bağlı Amerikan Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda, askeri gerilimlerin, bölgede Kore Savaşı'na benzer bir sorun ortaya çıkardığı ifade edildi.

Raporda, ABD ve Güney Kore'nin "kuruntulu komünizm karşıtı askeri çatışmaları" ile "sözde tehditleri" eleştirildi.

ABD'nin "saldırgan" hamlelerinin, Kore Yarımadası'nı "nükleer savaşın eşiğine sürdüğü" dile getirilen raporda, söz konusu hamlelerin artık "tahammül gösterilemeyecek" boyuta ulaştığı vurgulandı.

Enstitünün raporunda, ABD'nin özellikle bu yıl Kuzey'in egemenliğini ve güvenliğini "kasten gasbeden endişe verici düşmanca eylemlere başvurduğu" ileri sürüldü.

Kore Yarımadası'nda çıkabilecek savaşın hızlı bir şekilde "dünyada eşi benzeri görülmemiş bir termonükleer savaşa dönüşeceği" kaydedilen raporda, bunun dünyadaki barış ve güvenliğe yönelik "geri dönüşü olmayan sonuçlara" neden olacağı uyarısında bulunuldu.

Raporda, ABD'nin "çağdışı düşman politikasını" ve Kuzey Kore'ye yönelik tehditlerini sonlandırmadığı sürece Pyongyang yönetiminin, "egemenliğini korumak için kendini savunma kapasitelerini" artırmaya devam edeceği belirtildi.

ETİKETLER
Kuzey Kore ABD
Sıradaki Haber
Rusya Devlet Başkanı Putin, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Bayram tatilinde İstanbul’da gezilecek yerler
15:21
Malatya'daki musluk suyu içilebilir hale döndü
15:19
Çin, Wagner krizinde Rusya'ya desteğini gösteriyor
15:14
Fatih'te ahşap binada çıkan yangın hasara yol açtı
15:11
LGS'de merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
15:04
Mısır'ın İskenderiye kentinde 13 katlı bina çöktü
Kırklareli bayram tatilinde konuklarını ağırlayacak
Kırklareli bayram tatilinde konuklarını ağırlayacak
FOTO FOKUS
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ