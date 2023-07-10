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Dünya
AA 10.07.2023 12:34

Almanya, Ukrayna'nın NATO üyeliği için doğru zaman olmadığını düşünüyor

Alman hükümet kaynaklarına göre Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılacak NATO zirvesinde, Ukrayna'nın NATO'ya katılması için bir davette bulunulmayacak.

Almanya, Ukrayna'nın NATO üyeliği için doğru zaman olmadığını düşünüyor

Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ukrayna'nın NATO üyeliği için somut adımlar atmak için doğru zaman değil.

NATO üyesi müttefikler arasında da bu konuda bir fikir birliği yok. Almanya, daha çok Ukrayna'ya somut yardım sağlanmasına odaklanılmasını istiyor.

NATO zirvesi sırasında Almanya'nın Ukrayna'ya askeri donanım teslimatına ilişkin önemli bir duyuruyu paylaşmasının beklendiği aktarıldı.

Öte yandan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda iyimser olunduğu, İsveç'in Türkiye'nin talepleri konusunda somut adımlar attığı ve bu nedenle üyelik konusunda olumlu bir gelişme beklendiği ileri sürüldü.

Türkiye'nin İsveç konusunda belirlediği hedefe ulaştığını savunan kaynaklar, İsveç'in ittifaka katılmasının önemi vurguladı.

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