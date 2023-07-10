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Dünya
AA 10.07.2023 13:20

İsrail güçleri Batı Şeria’da saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail güçleri Batı Şeria’da saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Filistin beldesi Deyr Nizam yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neve Tsuf’ta bir saldırı girişiminin engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin, Neve Tsuf yerleşim biriminde bir kişiyi patlayıcı yerleştirmeye çalışırken öldürdüğü kaydedildi.

Olayda ölen ya da yaralanan İsrailli olmadığı aktarıldı.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, öldürülen kişinin 33 yaşındaki Filistinli Ömer Kadah olduğunu duyurdu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim yeri bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

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