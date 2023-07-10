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Dünya
AA 10.07.2023 13:14

NATO Zirvesi için Vilnius Havalimanı'na Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yarın başlayacak NATO Zirvesi için Vilnius Havalimanı'na Almanya'ya ait Patriot Hava Savunma Sistemi bataryaları yerleştirildi.

NATO Zirvesi için Vilnius Havalimanı'na Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
[Fotograf: Reuters]

NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz'da, Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta düzenlenecek.

Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak üyeliği henüz onaylanmayan İsveç ve Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak.

Zirve kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Bu güvenlik önlemleri kapsamda Almanya'ya ait Patriot uzun menzilli hava savunma sistemi bataryaları, Vilnius Havalimanı'na konuşlandırıldı.

İki gün sürecek NATO Zirvesi'nin güvenlik önlemleri çerçevesinde, 3 binden fazla Litvanya askeri de görev yapacak.

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