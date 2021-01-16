FETÖ mensupları, 2016’daki hain darbe girişiminin ardından hesap vermemek için Türkiye’den kaçarak, güvenli liman olarak gördükleri Yunanistan'a sığınıyor.

Yunan basınına göre, Türkiye'den kaçan 13 FETÖ üyesi daha Yunanistan’a sığındı. Rodos adasına ulaşan 1’i kadın, 13 FETÖ’cü Yunan makamlarına sığınma talebinde bulundu.

FETÖ üyelerinin sığınma talebinin inceleneceği ileri sürüldü.

Türkiye'den Girit Adası'na kaçan 6 FETÖ üyesi de 10 Ocak'ta Yunanistan’a sığınma başvurusu yapmıştı.

Yaklaşık 20 bin FETÖ'cü Yunanistan'a kaçtı

Yunan "Ta Nea" gazetesi, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla 19 bin 653 kişinin ulaştığını yazdı. Çoğu FETÖ’cü olan yaklaşık 20 bin kişiden 9 bininin siyasi sığınma talebinde bulunduğunu iddia edildi.

Yunan makamlarının 2017’den beri 2 bin FETÖ’cünün sığınma talebini kabul ettiği ileri sürüldü. Sığınma başvurusunun ardından FETÖ’cülerin genellikle serbest bırakıldığı ve çoğunun mülakatlara dahi gitmediği belirtildi.

FETÖ'cülerin hedefleri Almanya

Yunan basını FETÖ’cülerin başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gitmek istediğini yazdı. Habere göre, 2018’e kadar olan sürede başvuruları reddedilen 697 kişi ise Türkiye’ye iade edildi.